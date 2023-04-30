Кузьменков відповідатиме за матеріально-технічне забезпечення окупаційної армії.

На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації призначено заступника голови Росгвардіі Олексія Кузьменкова.

Як зазначається в повідомленні Міноборони агресора, Кузьменков відповідатиме за матеріально-технічне забезпечення окупаційної армії.

До останнього часу цю посаду обіймав Михайло Мізінцев, який був призначений на неї у вересні 2022 року.

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У повідомленні Міноборони агресора не уточнюється, чому Мізінцев звільнений зі свого поста.

Що відомо про Кузьменкова

Генерал-полковник Кузьменков у 1992 році закінчив Вольське вище військове училище тилу і до 2019 року проходив військову службу на різних посадах в органах матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил РФ.

З 2014 по 2018 рік очолював штаб матеріально-технічного забезпечення російської армії. З 2018 по 2019 рік був заступником командувача військами Південного військового округу з матеріально-технічного забезпечення.

З 2019 року обіймав посаду заступника директора Федеральної служби військ Національної гвардії Російської Федерації – головнокомандувача військами Національної гвардії Російської Федерації.

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