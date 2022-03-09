У США вважають, що передача Міг - 29 Україні може бути помилково прийнята за ескалацію і може призвести до серйозної реакції Росії.

США не підтримують передачу бойових літаків Україні. Замість цього Пентагон готовий надати країні системи ППО для захисту від російських обстрілів.

Про це заявив у середу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Так, Міністр оборони Ллойд Остін заявив міністру оборони Польщі, що США не підтримують передачу Міг-29 ВПС України "в даний час" шляхом їх передачі Польщею Україні з подальшим поповненням польського повітряного флоту з боку США.

"Він підкреслив, що ми не підтримуємо передачу ВПС України додаткових винищувачів в даний момент, а тому і не бажаємо бачити їх у себе під вартою", — сказав Кірбі.

Остін і Міністр оборони Польщі сьогодні вранці розмовляли по телефону після того, як вчора ввечері Пентагон опублікував публічну заяву, в якій говорилося, що вони не вірять у "прийнятний" варіант польської пропозиції про передачу Міг-29 на військову базу США в Німеччині.

Ідея, викладена Польщею, була занадто ризикованою, сказав Кірбі у своїй заяві в четвер, оскільки США і НАТО прагнуть уникнути прямого конфлікту між альянсом і Росією.

"Розвідувальне співтовариство оцінило, що передача Міг-29 Україні може бути помилково прийнята за ескалацію і може призвести до серйозної реакції Росії, яка може підвищити ймовірність військової ескалації з НАТО", — сказав Кірбі.

США також вважають, що "найкращий спосіб "підтримати Україну — це "надати зброю і системи, в яких вони найбільше потребують для відбиття російської агресії", зокрема "протитанкову і протиповітряну оборону", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про готовність уряду Польщі передати в розпорядження Сполучених Штатів Америки Всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна.

У той же час Польща закликала США на заміну надати їй старі літаки з відповідними експлуатаційними можливостями.

У заяві також говорилося, що польський уряд закликає чинити так само і інших союзників по НАТО, які мають на озброєнні літаки МіГ-29.

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