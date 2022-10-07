Сергій Гайдай дав пораду жителям, як підготуватися до українського контрнаступу.

Російські окупанти будуть переодягатися в українців і заходити колонами в населені пункти окупованого Донбасу.

Про це заявив голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай у новому випуску програми "Аргумент".

"Загарбники переодягаються в українську форму, беруть українські прапори і колонами заїжджають в села. Коли щасливі місцеві жителі виходять їх зустрічати, то відразу ж потрапляють в пастку. Окупанти бояться, що місцеві жителі зливатимуть інформацію про їх пересування та знаходження техніки, особового складу та складів. Я б порадив людям не піддаватися на такі провокації - ми скажемо, коли їх території будуть деокуповані", - сказав він.

Гайдай дав пораду жителям, як підготуватися до українського контрнаступу.

"По можливості потрібно їхати подалі від лінії фронту або перебувати в укритті. Окупанти можуть самі обстрілювати мирні села, щоб озлобити населення і настоїти його проти ЗСУ", - додав він.

Війна в Україні: яка ситуація на Донбасі

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще йдуть бойові дії.

Вдень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

Останнім часом окупанти і колаборанти виходять на зв'язок з українськими військовими і владою, пропонуючи співпрацю. Це відбувається на тлі успіхів української армії.

Голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про складну ситуацію у Святогірській та Лиманській територіальних громадах.