РФ могла втратити військовий борт під час атаки дронів: Z-блогер заявив про загибель льотчиків

Росія могла втратити військовий літак або вертоліт під час атаки дронів на Санкт-Петербург. Загинули льотчики, повідомив російський Z-блогер Fighterbomber, близький до військово-космічних сил РФ.
"Сьогоднішній захист неба над Санкт-Петербургом від атаки дронів обійшовся нам дуже дорого. Дуже, дуже дорого. Вічного польоту, брати…", – йдеться в повідомленні.
Водночас блогер не уточнив, за яких обставин загинули льотчики та який саме літальний апарат могла втратити російська армія. Міністерство оборони РФ також не заявляло про втрату борту.
Атака на Росію - останні новини
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 листопада українські безпілотники атакували порт Усть-Луга, який є ключовим для росіян у Ленінградській області, внаслідок чого там виникла масштабна пожежа.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що внаслідок пожежі в порту Усть-Луга, яка виникла через атаку безпілотників, постраждали троє людей. За його словами, над регіоном збили 150 БПЛА.