РФ могла втратити військовий борт під час атаки дронів: Z-блогер заявив про загибель льотчиків

Російський Z-блогер заявив про загибель пілотів під час відбиття атаки безпілотників. Тим часом у порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

Росія могла втратити військовий літак або вертоліт під час атаки дронів на Санкт-Петербург. Загинули льотчики, повідомив російський Z-блогер Fighterbomber, близький до військово-космічних сил РФ.

"Сьогоднішній захист неба над Санкт-Петербургом від атаки дронів обійшовся нам дуже дорого. Дуже, дуже дорого. Вічного польоту, брати…", – йдеться в повідомленні.

Водночас блогер не уточнив, за яких обставин загинули льотчики та який саме літальний апарат могла втратити російська армія. Міністерство оборони РФ також не заявляло про втрату борту.

Відео дня

Атака на Росію - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 листопада українські безпілотники атакували порт Усть-Луга, який є ключовим для росіян у Ленінградській області, внаслідок чого там виникла масштабна пожежа.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що внаслідок пожежі в порту Усть-Луга, яка виникла через атаку безпілотників, постраждали троє людей. За його словами, над регіоном збили 150 БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: