Українські дрони вдарили по порту Усть-Луга в Ленінградській області

На об'єкті, який є ключовим для росіян на Балтиці, спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 11 листопада українські безпілотники атакували порт Усть-Луга, який є ключовим для росіян у Ленінградській області, внаслідок чого там виникла масштабна пожежа.

Удар уже підтвердив губернатор області Олександр Дрозденко. За його даними загалом над територією Ленінградської області було збито 42 БпЛА.

Внаслідок атаки безпілотників "є попадання в портовій зоні Усть-Луга", написав у телеграм-каналі Дрозденко.

Відео дня

Він додав, що сталася пожежа, також сталося відключення трансформаторної підстанції в Усть-Лузі.

Українські моніторингові канали повідомили, що в порту виникла сильна пожежа, яку видно за десятки кілометрів. Сервіс NASA FIRMS вже зафіксував осередки пожежі в порту Усть-Луга та в акваторії.

Крім цього, в аеропорту Санкт-Петербурга "Пулково" ввели обмеження на прийом та відправлення літаків. За даними росЗМІ, через це два літаки, що летіли в Санкт-Петербург, приземлилися в Гельсінкі.

Довідка УНІАН. Порт Усть Луга - великий морський порт у Ленінградській області РФ на узбережжі Балтійського моря. Він є одним із ключових російських експортних вузлів, через який перевозять нафту, нафтопродукти, вугілля, добрива та інші вантажі. Порт має важливе значення для зовнішньої торгівлі Росії, зокрема для експорту енергоресурсів.

Порт має стратегічне значення для російського експорту нафти та нафтопродуктів. Він також перебуває під санкціями низки західних країн через роль у перевезенні російської нафти.

Удари по Росії

Україна регулярно завдає ударів по військових, промислових та логістичних об’єктах на території Росії. Серед цілей – підприємства російського оборонно-промислового комплексу, об’єкти протиповітряної оборони, нафтопереробні заводи та склади.

1 листопада президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові уразили комбінат з випуску ракет і ППО на $70 млн.

Вас також можуть зацікавити новини: