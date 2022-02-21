Американські дипломати наголосили, що світ не купиться на брехню Росії.

У Сполучених Штатах Америки відреагували на прохання ставлеників Кремля на окупованому Донбасі визнати їх "незалежними" утвореннями.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у мікроблозі Twitter.

"Могло б бути смішно від реалізації Росією очевидних, халтурних змов для виправдання вторгнення, якби вони не були такими руйнівними та небезпечними", - заявили американські дипломати.

"Операції під прикриттям чужого прапора, дезінформація, а тепер їхні власні посіпаки "просять" захисту. Все це прямо з методички того, що відбувалося в Грузії, але світ більше не купиться на брехню", - наголосили вони.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

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