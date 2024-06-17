За словами речника ВМС, можна сказати, що росіяни не присутні в Чорному морі.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що після початку повномасштабної війни Військово-морськими силами разом з іншими складовими Сил безпеки та оборони України було звільнено понад 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря. Спочатку це була північна частина, потім західна і південно-західна. Наразі Центральна частина моря також фактично вільна від присутності російських кораблів.

"В принципі можна сказати, що вони не присутні в Чорному морі, але є два нюанси. Перший – вони обрали формат такої присутності як підводні човни. Тобто надводного флоту немає, але є підводні човни. Їх загалом у складі чорноморського флоту РФ залишається станом на зараз чотири одиниці в Азово-чорноморському регіоні. З них три є носіями крилатих ракет. Щоправда, один з них не виходить в море – можливо, в нього є якісь технічні несправності", - розповів речник в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, росіяни взяли собі за правило, щоб у Чорному морі постійно позмінно перебував один підводний човен. Ця тактика триває уже кілька тижнів.

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"Якщо минулого разу вони вивели Б-871 "Алроса" проекту "Палтус", який не є носієм ракет, то зараз перебуває 636 проекту "Варшавянка". Він є носієм крилатих ракет і він у понеділок застосовував одну ракету по Миколаївській області – невдало. Інший нюанс: в північну частину Чорного моря ці підводні човни з великою долею вірогідності зайти взагалі не можуть, тому що там операційна глибина не дозволяє такому класу підводних човнів оперувати в принципі. Тому підійти впритул до нашого узбережжя непомітно вони не зможуть", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що останні півроку основна тактика загарбників зводилась до того, що вони ховали свій флот на базі в Новоросійську і на базі в Севастополі. Однак після знищення малого ракетного корабля "Аскольд" їм стало вкрай незручно залишатись в окупованому Криму і ворог був змушений вивести ще шість одиниць.

"А зараз вони вирішили перевеcти в Азовське море ще кілька кораблів з Новоросійська – там перебуває угрупування з восьми кораблів. Це зокрема три носія крилатих ракет пректу "Буян-М" і три великі десантні кораблі. Ймовірніше за все, їх перевели туди з метою поновлення навчального процесу. Тому що там десантуватись їм немає куди – на жаль, там усе узбережжя окуповано росіянами. Однак, попри те, що в морі вони не можуть відчуватися безпечно або панувати, в повітрі, на жаль, все ще домінує російська авіація", - каже речник ВМС.

Йдеться про розвіддрони, винищувачі та бомбардувальники. Окупанти мають велику номенклатуру літаків сімейства Су, починаючи від 24 і закінчуючи 57. За його словами, "навіть така "пташка" у супроводі залітала в наш регіон". Також Залітають МіГи, Ан-26, Бе-12 і гелікоптери Мі-8, Мі-28, Мі-24, Ка-27.

При цьому російські БПЛА ведуть постійну розвідку: це і Zala, і "Орлан-10", "Форпост", іранський Mohajer-6, SuperCam. Присутність над акваторією цих засобів – це насправді проблема.

Російський флот - остані новини

У Військово-Морських силах ЗС України розповіли, що, станом на зараз, знищено майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ, а самі пріоритетні цілі – ракетоносії, тому що вони несуть найбільшу загрозу.

В Азовському морі перебувають наразі три десантні кораблі РФ та ще три малих ракетних кораблів проєкту "Буян-М". У ЗСУ зазначили, що російський флот прикривається іноземними цивільними суднами як щитом. Випадкове їх пошкодження може привести до міжнародних проблем.

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