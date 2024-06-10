Також в акваторії Азовського моря є цивільні судна самої РФ, які беруть участь у грабуванні півдня України.

В Азовському морі, попри офіційне закриття Керченської протоки, перебувають іноземні цивільні судна – випадкове їх пошкодження може привести до міжнародних проблем. Про це у телемарафоні розповів речник Військово-морсбких сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, кілька десантних кораблів різних проєктів та три ракетні катери противника перемістилися з військової бази Новоросійська до Азовського моря, ймовірніше за все, для проведення навчань. Водночас за його словами, не відповідає дійсності заява одного з іноземних ЗМІ про нібито влучання ЗСУ у великий десантний корабель РФ, що перебуває в Азовському морі. Речник додав, що ураження противника у цій акваторії "справа майбутнього".

"Щодо тактики росіян, серед цікавого – вийшли вони в Азов, але він неглибокий. Там не так багато шляхів, якими можна пересуватися. Та зараз вони пересуваються у купі з цивільними суднами. Інше питання, що там роблять ці цивільні, якщо враховувати, що Керченська протока Україною офіційно закрита", - зазначив речник.

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Він наголосив, що для РФ стало практикою прикриватися цивільними суднами. За даними Плетенчука, наразі в азовській акваторії є різні судна. Зокрема, російські, які продовжують грабувати окуповані території півдня й використовують для цього порти Маріуполь та Бердянськ.

Водночас присутні в морі й іноземні судна, які заходять у порти на Азові Російської Федерації. "Деякі з Босфору туди йдуть, або - до Босфору. Тобто, це міжнародна торгівля фактично. От вони (кораблі окупантів) серед цих цивільних суден й перебувають...", - розповів військовий.

Не виключено, що при такому скупчені різноманітних суден разом з військовими кораблями можна пошкодити цивільний флот, зокрема, іноземний. Загарбники це чудово розуміють та використовують їх у якості "щита".

"Тоді (у разі влучення у цивільне судно – УНІАН) можуть бути проблеми на міжнародній арені…", - сказав речник.

Військова ситуація на морі

Як повідомляв УНІАН, угрупування російських кораблів прийшло з Новоросійська до Азовського моря, яке через окупацію тимчасово перетворилось на "внутрішню водойму" РФ.

За даними речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, в Азовському морі перебувають наразі три десантні кораблі РФ та ще три малих ракетних кораблів проєкту "Буян-М". Є й інші одиниці корабельно-катерного складу, але основна група - це ці шість кораблів, які туди здійснили перехід з пункту базування - з Новоросійська. Ймовірніше за все, вони його здійснили з метою виконання навчально-бойових завдань.

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