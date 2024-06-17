У складі ЧФ РФ залишаються вісім ракетоносіїв, серед них три підводні човни, три МРК та два фрегати.

У Військово-Морських силах ЗС України розповіли, що, станом на зараз, знищено майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ, а самі пріоритетні цілі – ракетоносії, тому що вони несуть найбільшу загрозу. Про це РБК-Україна розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, згідно з офіційними даними, пошкоджено 28 одиниць корабельне-катерного складу Чорноморського флоту РФ.

"Ще понад 10 одиниць в них були в ремонті. Але багато з тих кораблів, які зараз у них у строю, теж отримували пошкодження. Наприклад, обидва фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Значна частина кораблів противника вже познайомилася і з дронами, і з ракетами. І деякі з них уже були відновлені", - розповів військовий.

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Він уточнив, що деякі з уражених кораблів наразі залишаються в ремонті, певні з них ще довго перебуватимуть там через серйозні пошкодження.

"Знаєте, як цікаво сталось з великими десантними кораблями? Ми дочекались, поки вони їх привели до ладу, і після цього ударили. А ремонтувати їх було надскладно, тому що це 775 проєкт, вони польського виробництва. А поляки, зрозуміло, відмовляються їх обслуговувати. І вони в обхід санкцій намагались купляти якісь деталі, замінники", - сказав Плетенчук.

Через ці обставини, на його думку, тепер окупанти не будуть поспішати з ремонтом цих ВДК.

Він пояснив, що у кількість "28" увійшли одиниці, які були знищені, але в цю ж кількість у певний період відносили також деякі одиниці на кшталт катерів, а значних плавзасобів серед них півтора десятка.

"Починаючи з флагмана ("Москва" - УНІАН) і закінчуючи чотирма великими десантними кораблями другого рангу. Першого рангу був лише крейсер "Москва". Це також підводний човен "Ростов-на-Дону", "Котов", "Івановець", "Василь Бех" та інші", - наголосив речник.

Загалом, виведено з ладу - третину ЧФ РФ.

За словами Плетенчука, пріоритетною ціллю Сили оборони у Чорному морі є ракетоносії, тому що це фактично єдині кораблі, які ще можуть якось впливати на Україну, решта зараз не становлять "такої загрози". Наразі відомо про знищення таких носіїв ракет: два малих ракетних катерів "Аскольд", "Циклон" та підводний човен та "Ростов-на-Дону". Залишається вісім, серед них три підводні човни, три малих ракетних катерів "Буян-М" й два фрегати - "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров".

Як Росія ховає від атак ЗСУ свої субмарини - подробиці

Як повідомляв УНІАН, РФ тримає свої субмарини у пунктах базування в Чорному морі у напівзануреному стані, щоб захистити їх від потенційних атак Сил оборони України. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, на поверхні залишається лише місток, а безпосередньо корпус – під водою. На думку Плетенчука, безпечним місцем перебування своїх підводних човнів окупанти можуть вважати лише положення під водою.

Він зазначив, що на постійній основі підводні човни перебувають у пункті базування у Новоросійську (РФ). За його даними, це одна з двох й фактично єдина база у Чорному морі, яка розташована на більш-менш великій відстані від засобів ураження ЗСУ.

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