Наслідки наразі встановлюються.

У Запоріжжі зафіксовано близько 10 прильотів ворожих ракет, наслідки встановлюються.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Увага! Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Майже десяток нових приходів ракет. Наслідки встановлюються. Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомив він.

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"Шановні земляки, будь ласка, не збирайтесь біля зруйнованих будинків! Ворог цинічний та підступний. Можливі нові удари!", - зазначив також Старух.

Удари РФ по Запоріжжю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ворог регулярно завдає ракетних ударів по Запоріжжю. Так, 6 жовтня, внаслідок удару російських окупантів по місту, загинуло 17 осіб.

Сьогодні Старух заявив, що кількість загиблих унаслідок удару по Запоріжжю 6 жовтня може зрости до 20 осіб.

"Роботи завершуються. Трошки складніше вийшло, бо там будинкі старі, п’ятидесятих десятих років, кінця сорокових років і відповідно трошки затримались з розбором. Але разом з тим, основну роботу виконано на 90-95%. Кількість загиблих зросте до 20-ти приблизно, ще є одна пересторога і одна людина ще не знайдена додатково. Не будемо говорити в ефірі, не всі цілком знайдені, потім аналіз покаже. Але, скоріш за все, кількість жертв цього жахливого терористичного акту зросте до 20 людей",- акцентував Старух.

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