По Запоріжжю 6 вересня окупанти завдали сім ракетних ударів і поцілили у житлові багатоповерхівки.

У Запоріжжі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів росіян 6 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"Станом на ранок 8 жовтня, за першою адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 13 загиблих осіб (з них одна дитина), врятовано шість осіб, з яких четверо госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, за другою адресою, з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано чотирьох загиблих осіб, врятовано 15 осіб, з яких вісім госпіталізовано.

"Всього загинуло 17 осіб (з них одна дитина та одна особа померла в лікарні), врятовано 21 особу, з яких 12 госпіталізовано", - зазначили в ДСНС, додавши, що роботи на місцсях тривають.

Обстріл Запоріжжя 6 жовтня

Рано вранці 6 жовтня російські загарбники вдарили по об'єктах інфраструктури та житлових будинках Запоріжжя.

Зокрема, окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках, у місті почалися пожежі. Після ранкової атаки у центрі Запоріжжя російські окупанти після обіду знову обстріляли місто, було зафіксовано три "прильоти".

Станом на 7 жовтня повідомлялося, що внаслідок обстрілів загинуло 12 людей, а ще 12 госпіталізовано до медичних закладів, серед них – дві дитини.

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