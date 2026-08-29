У Зеленського визнали проблему з 'Бандеролями' та реактивними 'Шахедами'

За оцінкою Бескрестнова, наразі вдається знищувати близько 80% таких дронів.

Українські виробники поки що не змогли створити ефективні реактивні дрони-перехоплювачі для російських реактивних "Шахедів" та "Бандеролей". Про це заявив радник Зеленського з технологічних питань Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю "Радіо NV".

За його словами, ще взимку виробники обіцяли, що такі перехоплювачі з’являться протягом кількох тижнів, однак завдання виявилося складнішим, ніж очікувалося.

"Минуло багато місяців, а у нас досі немає такого", - сказав Бескрестнов.

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Він пояснив, що однією з проблем стало збільшення швидкості російських реактивних дронів. Якщо "Герань-3" розвивала близько 300-330 км/год, то "Герань-4" літає зі швидкістю 450-550 км/год. Тому українському перехоплювачу потрібна швидкість близько 600 км/год.

Поки що реактивні "Шахеди" збивають ракетами. За оцінкою Бескрестнова, зараз вдається знищити близько 80% таких дронів.

Удари РФ по Україні

Раніше заступник голови Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що російські окупанти активізували атаки реактивними дронами на територію України. Українські дрони-перехоплювачі поки що не демонструють очікуваної ефективності, тому для відпрацювання успішних контрзаходів Силам оборони потрібен час.

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