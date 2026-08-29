Якщо Україна не завоює світові ринки зброї, це зробить Росія, - Буданов

Керівник ОП впевнений, що Україна на довгий проміжок часу зможе стати експортером безпеки.

Україні доведеться завойовувати ринки озброєнь у світі, інакше це зробить Росія. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі "Україна Завтра", передає "Новини.LIVE".

"Ми думали, що ми єдині у світі, хто виробляє дрони, але це не так. Зараз у багатьох країнах Африки є ринки, що захопив Китай, які Росія й Україна втратили через те, що ведуть війну, по суті на знищення одне одного. Це нікого не дивує. Але коли там зʼявляються дрони з максимально екзотичних країн, це вже показник", - висловився він.

За його словами, чим швидше Україна почне експансію на ринки, тим краще буде для держави та більше шансів для наших компаній вижити та розвиватися.

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"Я певен, що ми на досить таки довгий проміжок часу зможемо стати експортерами безпеки, але не забувайте, що такі самі умови та пропозиції по цьому зараз робить РФ. Не треба забувати про фактор, що ми не єдині в цьому світі, хто може це запропонувати. Якщо не запропонуємо ми, запропонує наш ворог", - наголосив Буданов.

Зброя для України - останні новини

Раніше президент країни Александер Стубб заявив, що його країна передасть Україні критично важливі засоби ППО. За його словами, хоч Україна й перебуває у значно кращій ситуації, ніж раніше, але це не означає, що Захід повинен розслаблятися.

"Ми знаємо, що системи Patriot є у різних частинах світу, не лише в Європі, але й на Близькому Сході та у Сполучених Штатах. І є багато інших напрямів, над якими нам потрібно працювати", - додав політик.

Також видання La Repubblica повідомляло, що українську ППО поповнять чотирма комплексами SAMP/T. За словами журналістів, ця зброя останнього покоління стане щитом від російських ракет.

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