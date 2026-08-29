Президент Естонії назвав терміни, коли Росія може напасти на країну

За його словами, гібридні загрози вже досить давно існують.

Найближчим часом РФ навряд чи розпочне агресію проти Естонії, проте не можна спрогнозувати, якою буде ситуація через 5, 10 або 15 років. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс в ефірі "Еспресо".

За його словами, країна повинна бути готовою до будь-якого сценарію, оскільки слабкою стороною держави залишається готовність цивільних людей.

Каріс наголосив, що Естонія вже має підготовлений військовий резерв та союз оборони.

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"Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку: маємо добре підготовлений військовий резерв, а також союз оборони. Водночас, мабуть, одна з наших слабких сторін - це готовність цивільного населення. У нас не вистачає укриттів та інших необхідних речей. У цьому питанні ми могли б повчитися в України", - додав політик.

Він зауважив, що наразі Росія перебуває у дуже слабкій позиції.

"Але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду перед Другою світовою війною. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників", - висловися Каріс.

Естонський лідер сказав, що сьогодні країна є членом НАТО, тому її ситуація суттєво відрізняється від тієї, яка була перед Другою світовою війною. Також він висловився про гібридні загрози з боку Росії, які існують вже тривалий час.

"Гібридні загрози вже досить давно існують. Саме тому ми створили в Естонії відповідні центри. Кібербезпека була однією з таких проблем ще у 2007 році. Тоді ми почали переконувати інших, що це також частина війни. Зараз в Естонії працює Центр кібероборони НАТО, до роботи якого також залучена Україна. Тож у цьому питанні ми теж готові, але йдеться не лише про кібербезпеку. Є тіньовий флот, є багато інших загроз. Сюди ж можна віднести й фейкові новини", - підсумував Каріс.

Загроза для НАТО з боку РФ - останні новини

Раніше BBC писало, що Путін посилює погрози Заходу, але не хоче війни з НАТО. Зокрема джерела видання кажуть, що останні попередження з Москви, а саме про те, що в майбутньому ціллю можуть стати британські війська або що можуть бути атаковані її оборонні заводи, "не є чимось новим".

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що РФ готується до ескалації, попереду критичні 7-8 місяців. Він зазначив, що особливо важливими можуть стати осінь і зима, а наступні сім-вісім місяців - критичними для безпеки України, Польщі та інших країн Європи.

"Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості – як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими", - додав політик.

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