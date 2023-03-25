Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни провели масову ротацію.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила заяви про вихід військ РФ з Нової Каховки в Херсонської області, які пізніше спростували. Вона зазначила, що українські військові теж вірять у хороше.

"Військові теж вірять в хороше і іноді видають бажане за дійсне. Спочатку це була така масована ротація, яка в принципі спровокувала розуміння, що війська упаковуються та виходять", - пояснила представниця наших військових в ефірі телемарафону.

За її словами, після виходу одних російських підрозділів з Нової Каховки в населений пункт зайшли інші.

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Ситуація в Новій Каховці - що відомо

23 березня Генштаб ЗСУ повідомив про вихід військ РФ з Нової Каховки, але вже о 20:03 українські військові уточнили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Своєю чергою керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про нову "тактику" росіян у Новій Каховці. Вона звернула увагу на те, що російські військові проводять ротацію сил на сході України, але ще жоден населений пункт, в тому числі Нову Каховку, не залишили.

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