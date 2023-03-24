Окупанти можуть створювати хибне враження, що готові полишити цю територію.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про нову "тактику" росіян у Новій Каховці. Нагадаємо, що вчора Генштаб ЗСУ спростував інформацію щодо того, що війська РФ виходять з цієї території.

За словами Гуменюк, поки що такі дані дійсно лише "псевдосенсація", однак певні ознаки того, що окупанти збираються залишити Нову Каховку все ж спостерігаються. Про це вона розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Начальниця пресцентру ОК "Південь" заявила, шо окупанти активно пакують "намародерені" речі в очікуванні можливої деокупації території з боку ЗСУ. Також вони маскують свої позиції та перевдягаються у цивільний одяг.

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Раніше така "тенденція" з боку військ РФ вже спостерігалася перед їхньою втечею з інших деокупованих територій. Проте Гуменюк підкреслила, що у цьому може полягати нова підступна тактика росіян.

"Вони, перевдягаючись у цивільний одяг, не завжди залишають міста, проте, нажаль, розташовують свої позиції у такому замаскованому вигляді. Це комплекс таких вже народних прикмет, які ми спостерігали, коли вони вже готувалися до наших активних дій з деокупації правого берега. Знаємо, як вони тяжіють до традицій. Нехай їх дотримуються", - заявила вона.

Також Гуменюк звернула увагу на те, що окупанти проводять ротацію сил на сході України, проте ще жодний населений пункт (включно з Новою Каховкою) не залишили.

"Є певна ротація сил, частково виведені підрозділи, але ми знаємо, що їм потрібні додаткові сили на схід, туди вони їх і підтягують. Саме тому зараз з півдня прибираються деякі частини", - сказала Гуменюк.

Генштаб спростував вихід військ РФ з Нової Каховки

Нагадаємо, що ввечері 23 березня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що війська РФ повністю залишили територію Нової Каховки (Донецька область). Проте українці передчасно зраділи, адже вже о 20:03 у ЗСУ уточнили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Там заявили, що такий викид інформації стався у результати некоректного трактування данних. У Генштабі пообіцяли, що з часом українські герої деокупують цю територію України та підняли настрій українцям іншою новиною. Зокрема, там підтвердили отримання Міг-29 від Словаччини.

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