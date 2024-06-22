За словами президента, Україні потрібні сучасні системи ППО, прискорення тренування наших пілотів для F-16 і достатня далекобійність нашої зброї.

Убезпечити українські міста і громади від російських бомб абсолютно реально. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав про сьогоднішнє влучання російської авіабомби по житловому будинку у Харкові.

"Чотири керовані авіабомби вдарили по місту – це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті. Усім надається необхідна допомога. Три людини у Харкові загинули від сьогоднішніх ударів", - констатував глава держави. Відео дня

За його словами, лише від початку червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 – проти Харківщини, "проти наших позицій, проти наших міст і громад на Харківщині".

"Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. ... Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб. Тому сучасні системи ППО для України – "петріоти", і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї – це те, що справді необхідно", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що російський терор повинен програти, "і це – інтерес кожного, хто хоче жити у світі без війни, яку терористи завжди поширюють – завжди, коли не програють".

"Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок. І щоб усе те, про що ми домовлялися з президентом Байденом, було реалізовано", - резюмував Зеленський.

Удар по Харкову 22 червня

У суботу, 22 червня, Росія вдарила по житловому будинку в Харкові. Внаслідок атаки щонайменше 3 людини загинули, понад 40 були поранені.

Згодом у мережі опублікували момент удару. На кадрах видно, як російський КАБ влучає в будівлю.

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