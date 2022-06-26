Одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, поцілила у дитячий садок у Шевченківському районі.
Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко.
На місці дитячого майданчика у дворі садочку з'явилася величезна вирва діаметром 7 м. Будівля садочка пошкоджена. Вибуховою хвилею вибило усі шибки та рами вікон.
На щастя, удар стався приблизно о 6 ранку. У цей час дитячий майданчик пустував. Як зазначає Геращенко, вдень тут могли бути діти.
Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо
Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.
Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.
Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.