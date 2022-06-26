Замість дитячого майданчика на подвір'ї закладу велика вирва.

Одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, поцілила у дитячий садок у Шевченківському районі.

Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко.

На місці дитячого майданчика у дворі садочку з'явилася величезна вирва діаметром 7 м. Будівля садочка пошкоджена. Вибуховою хвилею вибило усі шибки та рами вікон.

На щастя, удар стався приблизно о 6 ранку. У цей час дитячий майданчик пустував. Як зазначає Геращенко, вдень тут могли бути діти.

Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

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