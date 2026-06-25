1500 км від лінії фронту: Зеленський показав, як палають НПЗ в Уфі після ураження (відео)

Також підтверджено ураження нафтобази в Краснодарському краї.

Сьогодні українські Сили оборони уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні та два НПЗ в Уфі. Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі – близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-Новойл". Це 1500 кілометрів від лінії фронту", - наголосив він.

За його словами, ці далекобійні операції – це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах.

"Виконуємо план наших далекобійних санкцій", - написав Зеленський. При цьому додав, що росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час, і наголосив, що війну потрібно завершувати.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив і про ураження ворожих цілей на окупованих територіях України, зокрема, трьох мостів, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів - автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині.

В Генштабі додали, що також минулої доби наші воїни успішно уразили, зокрема, радіолокаційну станцію "Небо" і радіолокаційний комплекс "Скала-М" у районі Керчі на тимчасово окупованій території українського Криму.

Удари по Росії - новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України систематично наносять удари по російським НПЗ. Зокрема, удари українських безпілотників вивели Московський НПЗ з експлуатації щонайменше на шість місяців.

Завод, розташований на південній околиці російської столиці, є найбільшим постачальником пального для Московського регіону.

На тлі українських ударів по НПЗ та поглиблення паливної кризи У Росії розглядають імпорт палива та відповідні субсидії для обмеження цін. Ці заходи мають пом'якшити наслідки перебоїв із постачанням бензину та дизеля, спричинених українськими ударами по нафтопереробних заводах.

Раніше стало відомо, що Росія уже втратила третину потужностей НПЗ. За оцінками фахівців, паливний дефіцит може стати одним із ключових чинників прискорення інфляції в РФ у другій половині року та створити додаткові ризики для всієї російської економіки.

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