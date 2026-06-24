Московський НПЗ зазнав таких пошкоджень, що не відновить роботу до 2027 року, − Reuters

Одне з джерел повідомило, що на ремонт підприємства "знадобиться щонайменше пів року".

Удари українських безпілотників вивели Московський нафтопереробний завод з експлуатації щонайменше на шість місяців. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

"На відновлення піде щонайменше пів року", – повідомило одне із джерел, коментуючи масштаби пошкоджень.

Завод, розташований на південній околиці російської столиці, є найбільшим постачальником пального для Московського регіону. У 2024 році Московський НПЗ переробив 11,6 млн тонн нафти, виробивши 2,9 млн тонн бензину та 3,2 млн тонн дизельного пального.

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Цього місяця завод двічі зазнавав ударів українських дронів, через що підприємство було змушене зупинити роботу.

Reuters нагадує, що Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, завдаючи ударів безпілотниками великої дальності. Водночас РФ продовжує запускати ракети по енергетичних і оборонних об'єктах у містах України та навколо них.

Українські удари вже вивели з ладу значну частину нафтопереробних потужностей Росії, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на пальне та довгі черги на автозаправках у багатьох регіонах країни. На тлі паливної кризи Росія розглядає запровадження заборони на експорт дизеля. За даними московських ЗМІ, для подолання дефіциту розглядається імпорт пального, особливо в Крим, де ситуація є особливо складною.

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Хвиля ударів українських БпЛА, які з початку року щонайменше 40 разів вражали російські нафтопереробні заводи, створила ризик дефіциту бензину в Москві. На автозаправках Московської області почали формуватися черги, в столиці запровадили обмеження на продаж бензину на деяких АЗС. Мешканці віддалених передмість столиці повідомляли, що деякі заправні станції припинили продаж бензину в каністрах.

Особливо страждають жителі окупованого Росією Криму. Раніше самопроголошений "Голова Республіки Крим" Сергій Аксьонов оголосив про тимчасове припинення продажу пального. За його словами, паливо постачатиметься виключно службам, які забезпечують "життєдіяльність та безпеку республіки".

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