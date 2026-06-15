Росія втратила третину потужностей НПЗ: аналітики прогнозують найгіршу паливну кризу в історії

Паливний дефіцит може стати одним із головних чинників прискорення інфляції у другій половині року та створити проблеми для всієї російської економіки.

Серія атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи завдала масштабного удару по паливній галузі РФ. За оцінкою аналітиків Energy Intelligence, країна може зіткнутися з найгіршою паливною кризою у своїй історії.

За даними дослідників, лише у травні дрони 16 разів успішно уразили російські НПЗ, причому під удар потрапили вісім із десяти найбільших заводів країни. На початку червня обсяги переробки нафти в Росії опустилися нижче 4 млн барелів на добу. Це найнижчий показник із 2005 року.

Аналітики оцінюють, що наразі через пошкодження простоюють потужності обсягом 2,14 млн барелів на добу, тобто майже третина всієї російської нафтопереробки.

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"Кампанія України проти російського енергетичного сектору, особливо нафтопереробних заводів, завдала масштабної шкоди. Цього літа Росія, схоже, рухається до того, що може стати найгіршою паливною кризою в її історії", – зазначає Energy Intelligence.

Дефіцит уже охопив десятки регіонів

Проблеми з пальним перестали бути локальними. За інформацією видання, обмеження на продаж бензину вже фіксуються більш ніж у 25 регіонах Росії, включно з великими містами. Перебої спостерігаються в Москві, Санкт-Петербурзі, Татарстані, Кузбасі, Нижньогородській та Ульяновській областях.

Мережа АЗС "Татнєфть" у щонайменше шести регіонах запровадила ліміт – не більше 20 літрів бензину в одні руки.

Проблеми торкнулися аграріїв та авіації

Дефіцит поширився і на інші галузі економіки. Російські аграрії повідомляють про перебої з постачанням дизельного пального на півдні країни, у Центрально-Чорноземному регіоні та Поволжі. Наприкінці травня нестачу авіапального почали відчувати аеропорти Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга та Уфи.

А в середині червня обмеження на заправку пасажирських літаків запровадили ще у шести містах, серед яких Нижній Новгород і Краснодар.

Ціни стрімко зростають

Скорочення пропозиції вже позначилося на вартості пального. З початку року на біржі ціни зросли:

бензин АІ-92 – на 28%;

бензин АІ-95 – на 34%;

дизельне паливо – на 43%;

авіапальне – на 40%.

За оцінками ЦМАКП, лише за чотири тижні до 10 червня роздрібні ціни на бензин підскочили майже на 4%, що стало найвищим темпом зростання з 2018 року.

Влада намагається стримати кризу

Російський уряд уже вжив низку екстрених заходів. У квітні та травні нафтові компанії отримали близько 700 млрд рублів бюджетних субсидій. Крім того, влада дозволила тимчасово продавати бензин нижчого екологічного стандарту – "Євро-3" замість "Євро-5". Втім, експерти сумніваються, що це дозволить швидко стабілізувати ситуацію.

"Найтривожніше те, що криза лише починається. Пік сезонного попиту припадає на серпень-вересень, а ознаки дефіциту та прискорення цін з'явилися вже у червні", – зазначив стратег "Фінам" Ярослав Кабаков.

За його словами, якщо роботу НПЗ не вдасться швидко відновити, паливний дефіцит може стати одним із головних чинників прискорення інфляції у другій половині року та створити проблеми для всієї російської економіки.

"Дронові санкції" б'ють по російській нафтопереробці

Раніше видання The Moscow Times повідомило, що через нестачу бензину російський уряд дозволив окремим нафтопереробним заводам (НПЗ) постачати на внутрішній ринок паливо з відхиленням від стандарту "Євро-5" за вмістом сірки та інших показників.

Також агентство Reuters повідомило, що 10 червня призупинив переробку нафти внаслідок атаки безпілотників Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії "Роснефть". Переробка нафти була зупинена на обох установках первинної дистиляції нафти на заводі – CDU-4 і CDU-5 – кожна з яких має потужність близько 10 000 метричних тонн (73 000 барелів) на добу.

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