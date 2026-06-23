РФ втратила 25% обсягу виробництва бензину: у Москві пішли на непопулярний крок, – Reuters

Багато регіонів Росії повідомляють про обмеження на продаж палива.

У Російській Федерації розглядають імпорт палива та відповідні субсидії для обмеження цін. Ці заходи мають пом'якшити наслідки перебоїв із постачанням бензину та дизеля, спричинених українськими ударами по нафтопереробних заводах, пише газета "Ведомости".

Багато регіонів Росії повідомляють про обмеження на продаж палива, зростання цін на нафтопродукти та довгі черги на АЗС через дефіцит поставок.

Окрім поставок сирої нафти за кордон, Росія зазвичай експортує різні нафтопродукти. Однак українські удари по НПЗ змусили Москву ввести заборону на експорт бензину та авіаційного палива.

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Зазначається, що питання про імпорт порушили як один із варіантів на нараді з питань постачання палива, яка відбулася 22 червня під головуванням віце-прем’єра Олександра Новака.

Два джерела в галузі повідомили агентству Reuters, що на нараді також розглядалося питання про субсидування імпортного палива з метою обмеження цін – це чутливе питання для населення і небажаний фактор, здатний спровокувати зростання інфляції.

За даними галузевих джерел, минулого тижня Росія втратила близько 25% свого обсягу виробництва бензину порівняно із середньодобовим показником за червень 2025 року, при цьому обсяг виробництва скоротився до приблизно 90 000 метричних тонн на добу.

Згідно з даними LSEG та ринковими джерелами, експорт нафтопродуктів із Росії морським транспортом у першій половині червня скоротився на 15% – до приблизно 3,3 млн тонн порівняно з першою половиною травня через позапланові ремонтні роботи на НПЗ, спричинені неодноразовими атаками безпілотників.

Дефіцит палива в Росії – головні новини

Дефіцит бензину в РФ стає дедалі гострішим. 17 червня повідомлялося, що обмеження на відпуск палива для приватних автомобілів введено вже в понад 50 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих українських територіях. При цьому в третині регіонів на АЗС наливають не більше повного бака бензину, або 50 літрів.

Крім того, російська влада дозволила окремим НПЗ постачати на внутрішній ринок бензин і дизель із відхиленням від стандарту "Євро-5" за вмістом сірки та іншими показниками.

Також 17 червня стало відомо, що Москва має намір імпортувати пальне морським транспортом, намагаючись впоратися з наростаючим дефіцитом бензину в країні.

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