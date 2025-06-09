Лавров запевнив, що Росія буде "придушувати терористичні загрози".

Велика Британія допомагає Україні здійснювати атаки по цілях на території Росії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на "Форумі майбутнього 2050", пишуть росЗМІ.

"Очевидно, що робиться все українською стороною, але вона б була безпорадною без підтримки англійців... Хто знає, може там ще й спецслужби США беруть участь, але британці - 100%", - сказав він.

Лавров назвав удари по військових цілях на території РФ "терористичними атаками".

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"Ризики наростання терористичної загрози існують, ми їх бачимо і робитимемо все, щоб їх було придушено й вони не завдали шкоди нашим громадянам", - додав голова МЗС Росії.

Удари по території Росії - інші новини

Раніше NBC News розкрили реальні наслідки операції СБУ "Павутина". Зазначається, що Україна завдала потужного удару по стратегічних авіабазах Росії, повністю знищивши від 10 до 13 військових літаків.

Крім того, супутникові знімки, опубліковані Exilenova+, показали майже ідеальну геометрію ударів семи українських дронів по російському заводу "Кронштадт" у Дубні. На цьому підприємстві росіяни виготовляють безпілотники "Оріон" і ракети-дрони "Бандероль".

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