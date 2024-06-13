Журналісти повідомляють про нові втрати окупантів.

У вівторок, 11 червня, Україна вдарила по позиціях російських військ у Бєлгородській області з американської реактивної артилерійської системи HIMARS.

За даними російського Telegram-каналу Astra, удару завдали по російських позиціях у районі селища Борисівка, яке розташоване за 18 кілометрів від російсько-українського кордону. Унаслідок атаки загинули семеро російських військовослужбовців.

"Атака, за повідомленням джерела, здійснювалася двома ракетами, імовірно, з РСЗВ HIMARS. Пошкоджено дев'ять будинків, п'ять легковиків і одну вантажівку, що належить військовим", - ідеться в повідомленні. Відео дня

Того дня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про обстріл Борисівки. За його словами, мирні жителі не постраждали.

"Вибито вікна і посічено покрівлі в 9 приватних житлових будинках. Осколками посічено 5 автомобілів. Також сталося загоряння сухої трави. Пожежними розрахунками осередок загоряння було оперативно ліквідовано", - написав він у Telegram.

Удари по Росії з американського озброєння

Сполучені Штати Америки довго забороняли Україні використовувати озброєння, що поставляється Вашингтоном, для ударів по території РФ. Заборону було знято після того, як понад низка країн НАТО виступили за право України атакувати Росію.

Після цього українська армія завдала низку результативних ударів по російських позиціях. Мер Харкова Ігор Терехов нещодавно повідомив, що зняття заборони вже допомогло зменшити інтенсивність обстрілів міста росіянами.

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