Це стосується і звільнення Криму.

Війну можна закінчити кількома способами — як на полі бою, так і за переговорним столом. Але важливі тільки умови, які Україна прийме як суверенна держава. Це стосується і звільнення Криму.

Такі заяви зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Deutschlandfunk. За словами чиновника, Росія не повинна домогтися успіху. Це стосується як перемоги на полі бою, так і поступок за столом переговорів, адже є кілька способів закінчити війну.

"Сигнал в кінці повинен бути чітким: не можна допустити, щоб Росії зійшов з рук такий наліт, така агресивна війна, не можна допустити, щоб вона досягла своїх цілей. Такий сигнал. Я не кажу про обов'язкову військову перемогу — це варіант, — але це може бути і результат за столом переговорів, це може бути виведення російських військ. Зрештою, це не має значення. Важливо, щоб результат був таким, який Україна приймає як суверенна держава", — сказав Пісторіус.

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Таку ж позицію Міністр оборони Німеччини займає в питанні звільнення Криму. Він вважає, що остаточне рішення повинен приймати Київ.

"Я з великою симпатією ставлюся до того, що так, Крим — це українська територія, і тому він повинен бути, в принципі, повернутий. Але і тут це рішення приймаємо не ми", — підсумував Пісторіус.

Прогнози щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 24 лютого заявив: "Якщо всі ми виконаємо свої завдання, нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дійсно хочу цього року. У нас все для цього є — мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї навали".

Керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов продовжує вірити, що влітку 2023 року ЗСУ вийдуть на кордони 1991-го. Такий прогноз він дав ще в жовтні і з тих пір не міняв його.

На думку голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеко, Україна переможе в жовтні або листопаді 2023 року.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що війна може тривати не менше року. Росія показує готовність і далі посилати тисячі військовослужбовців на смерть.

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