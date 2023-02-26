Російські солдати готуються до контрнаступу ЗСУ й намагаються вжити заходів для захисту півострова.

Армія РФ стягує резерви на територію Херсонської області для будівництва інженерних та оборонних споруд у тимчасово окупованому Криму.

Як зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, такі дії росіян свідчать про те, що вони усвідомлюють загрозу можливого наступу з боку ЗСУ. За її словами, окупанти вже "пакують свої речі".

"Тому що їм немає спокою навіть на тому Лівобережжі, яке вони вважали для себе основною позицією. Вони постійно маневрують, ми завжди це фіксуємо. Вони вишукують місця, де їм буде спокійно. Але вони таких місць там не знайдуть", - заявила вона.

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Керівник прес-центру повідомила, що морально-психологічний стан росіян в Херсонській області - бажає кращого, в їх рядах дуже багато дезертирів. Ситуація тільки погіршується на тлі ефективних дій українських військових, які кілька тижнів тому позбавили росіян плавзасобів:

"Вони намагалися розвинути тему ДРГ, які направили в напрямок островів, щоб там закріпити свої позиції. Але спорядження надводних плавзасобів, які вони "повіджимали" у цивільного населення, ми виявили вчасно... І протягом минулих кількох тижнів ми їх результативно знищили"

Також Гуменюк уточнила, що за минулу добу українські військові результативно відпрацювали по блокпосту в районі Нової Каховки, накривши бліндаж з особовим складом та спостережний пункт, який був неподалік. Зокрема, Збройним силам вдалося знищити близько 50 окупантів.

Контрнаступ ЗСУ в Криму

Раніше глава прес-центру ОК "Південь" повідомляла, що морально-психологічний стан російських військ на Лівобережжі Херсонської області нагадує ситуацію, коли окупанти очікували контрнаступу Збройних Сил України на Правобережжі. Наразі новий страх росіян - це просування української армії на територію тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, що за словами колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ зайдуть до Криму, коли настане "кризовий час" для російської армії в Україні. Це може статися вже в кінці квітня.

Також президент України Володимир Зеленський натякнув, що українське командування вже "технічно" готується до перших кроків по поверненню Криму. Він не виключив, що українські війська можуть повернути півострів українцям вже цього року.

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