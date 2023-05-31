Однак Берлін не хоче, щоб для атак використовували німецьку зброю.

Україна має повне право завдавати ударів по території РФ, але Німеччина проти того, щоб для цього використовували німецьку зброю. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт в коментарі DW.

Видання попросило німецький уряд надати свій коментар щодо вчорашньої атаки невідомих безпілотників у Москві.

"Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони. Однак офіційний Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовували німецьку зброю", – заявив Хебештрайт.

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Атака дронів по Москві 30 травня

На території Росії регулярно трапляються атаки невідомих безпілотників. Зокрема ударів зазнають НПЗ та інші об'єкти, що мають військове значення. Вранці 30 травня група безпілотників атакувала західні околиці Москви. У цій атаці значущого збитку заподіяно не було, але Росія звинуватила в атаці Україну.

Міністр закордонних справ Британії, коментуючи цю подію, висловив упевненість, що українці мають повне право атакувати військові об'єкти в Росії, оскільки ведуть оборонну війну. А в США навпаки заявили, що не підтримують атаки по російській території, особливо з використанням американської зброї.

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