Вашингтон все ще побоюється ескалації і збільшення масштабів конфлікту.

Україна запевнила США, що не використовуватиме отриману від американців зброю для завдання ударів по російській території. Про це заявив спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.

За його словами, адміністрація президента США "в приватному порядку і публічно дала зрозуміти українцям", що не підтримує атаки проти об'єктів в самій Росії.

"Ми збираємося продовжувати давати їм те, що їм потрібно для самооборони і захисту своєї території, української землі, але ми не підтримуємо напади на Росію. Ми згодні з тим, що українці мають право на самооборону. Ми сказали, що не хочемо заохочувати або сприяти нападам всередині Росії, тому що ми не хочемо ескалації насильства понад ті масштаби, які вже обрушилися на український народ", – заявив Кірбі.

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При цьому спікер Білого дому стверджує, що українські офіційні особи пообіцяли Вашингтону не використовувати надану Америкою зброю для завдання ударів по Росії.

"Ми поставляємо системи [озброєнь] українцям, і це важливий момент – вони самі вирішують, що вони збираються з ними робити. Вони запевнили нас, що не будуть використовувати нашу техніку для завдання ударів по Росії. Але щойно ця [зброя] дістається їм, вона належить їм", – заявив Кірбі.

Атака дронів по Москві 30 травня

Вранці 30 травня група безпілотників атакувала західні околиці Москви, не завдавши істотної шкоди, але сильно розбурхавши російське суспільство. Російська влада звинуватила в атаці Україну, але Київ відкинув свою причетність.

Коментуючи цю подію по гарячих слідах, МЗС Британії заявило, що українці мають повне право атакувати військові об'єкти в Росії в рамках оборонної війни. А в США навпаки заявили, що не підтримують атаки по російській території.

Аналогічним чином Вашингтон висловився і щодо атаки РДК і "Легіону Свобода Росії" на прикордонні райони Бєлгородської області. Тоді ці загони використовували в атаці американські бойові бронемашини. В США заявили, що не хочуть, щоб передана Україні техніка застосовувалася для атак проти російської території.

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