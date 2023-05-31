Росіяни стверджують, що під час атаки підприємство не отримало серйозних пошкоджень.

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ знову стався вибух. Це друга атака по НПЗ цього тижня.

Як пишуть російські Telegram-канали Baza і Shot, атака безпілотника сталася близько 03:00-03:30 в ніч на 31 травня.

За інформацією Baza, загоряння на території підприємства в результаті атаки не сталося. Shot уточнює, що дрон впав на території НПЗ.

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"Дрон-камікадзе впав на територію підприємства близько третьої ночі, але не здетонував. Загоряння не сталося. Пошкоджень і постраждалих немає. Евакуація співробітників не була потрібна", – пише канал.

Атаки по Ільському НПЗ

Ільський нафтопереробний завод, що виготовляє мазут, дизельне паливо і бензин, покриває потреби в паливі Чорноморського флоту країни-агресора. Це підприємство за час повномасштабної війни неодноразово атакували безпілотники.

На початку місяця Ільський НПЗ в Краснодарському краї двічі був атакований - 4 і 5 травня.

Близько 2 години ночі 28 травня на підприємство також був здійснено "наліт БПЛА", в результаті чого було пошкоджено установку з виробництва дизельного палива.

Росіяни стверджують, що під час атак інфраструктура підприємства серйозно не постраждала.

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