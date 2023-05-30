У Лондоні вважають законними удари України по російській території.

Україна має "законне право" захищати себе і може "проектувати силу" за межі своїх кордонів. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі в коментарі для Sky News.

Міністр відмовився коментувати безпосередньо ранкові події в Москві, але заявив, що Україна має "законне право на самооборону" в принципі.

"Звичайно, вона має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право проектувати силу за межі своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії проектувати силу на саму Україну", — заявив Клеверлі.

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За словами міністра, завдання ударів по "законним військовим цілям" за межами України є частиною української самооборони.

"Ми повинні це визнати", - сказав він.

Удар безпілотників по Москві 30 травня - що відомо

Вранці 30 травня західні околиці Москви були атаковані групою безпілотників, кількість яких, за різними даними, становила від 8 до 30 штук. Російська влада заявила, що всі безпілотники були збиті, проте відеокадри з місця подій показують, що були влучання і в багатоповерхівки – ймовірно, через помилку в наведенні або визначенні маршруту польоту.

У Росії атаку безпілотників назвали терактом і звинуватили у всьому Україну, що з юридичної точки зору є абсурдом. Радник голови ОП Михайло Подоляк припустив, що Москву атакували дрони, які росіяни вночі запустили по Києву, але безпілотники відмовилися виконувати злочинний наказ і повстали проти Росії.

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