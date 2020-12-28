Стан здоров'я військового задовільний, він евакуйований в медичний заклад.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі направила ноту СММ ОБСЄ через поранення українського військового поблизу Водяного на Донбасі в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ 27 грудня.

Про це йдеться в повідомленні української делегації для участі у ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.

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«Вчора, 27 грудня близько 23:00 внаслідок обстрілу з боку противника отримав бойове травмування один з військовослужбовців Збройних сил України», - зауважили в делегації.

Зазначається, що стан його здоров'я задовільний, він евакуйований в медичний заклад.

Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено режим тиші, висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Ситуація в зоні ООС

Протягом минулої доби, 27 грудня, в районі проведення ООС було зафіксовано шість обстрілів та один проліт БпЛА.

Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав бойове травмування.

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Автор: Костянтин Гончаров