Таку позицію України підтримала й американська сторона.

Україна виступає проти замороження війни з Росією. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в ефірі телемарафону.

"Ми дуже чітко говорили про те, що ми не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші позиції з американськими партнерами повністю співпадають. Вони також проти замороження конфлікту, вони проти так званого "Мінська-3". Або якихось домовленостей як Будапешстський меморандум. Усі вони, на жаль, не спрацювали. Всі це усвідомлюють. Всі зробили свої висновки", – сказав Єрмак.

Він також відзначив роль Європи у переговорному процесі між Україною та Росією за участі США.

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"Ця зустріч, я вважаю, дуже успішна зустріч. Але це тільки початок. І перед нами велика робота. Головне, що Україна не на самоті, Україна з партнерами. Також з нашими європейськими партнерами ми на постійному звʼязку. Ми інформуємо їх що відбувається", – додав Єрмак.

Мирні перемовини: важливі новини

Напередодні на ідею припинення вогню на 30 днів відреагував Путін. Він заявив, що Росія не проти тимчасового припинення бойових дій. Але лише за умови, що "це припинення має призвести до довгострокового миру та усунення першопричини кризи".

Вже на заяву кремлівського диктатора відреагував президент США Дональд Трамп. Він зазначив, що заява Путіна була "багатообіцяюча, але не повна". За словами Трампа, наразі представник США Стів Віткофф веде серйозні розмови в Москві.

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