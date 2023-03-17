На деяких ділянках східного фронту українські підрозділи мають частковий успіх.

Запеклі бої зараз тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного, але епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Як повідомили в Military Media Center, про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський щодо ситуації на східному фронті. "Фактично на усій східній лінії фронту ворог проводить наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в глибину їх бойових порядків. Найбільш запеклі бої тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного. Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають. Противник задіяв всі свої потужності - намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху", - заявив Сирський.

Він додав, що Сили оборони України мають втрати, але вони набагато менші, ніж оборонці завдають ворогу. "На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх", - підкреслив Сирський.

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Ситуація на фронті: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, сьгодні російські загарбники вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. Нещодавно повідомлялося, що вони могли втратити там до 30 тисяч осіб.

Боєць 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк каже, що на цьому напрямку російські війська змушені частково переходити до оборони. Він додав, що українські захисники відповідають на кожну атаку.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що війська РФ вже готуються до оборони перед українським контрнаступом.

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