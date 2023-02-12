Людей закликали не перераховувати кошти зловмисникам, які наживаються на чужому горі.

Держава не бере гроші від родин за повернення тіла загиблого чи обмін полоненого, тільки аферисти можуть вимагати за це гроші, тому в подібних випадках треба звертатися до поліції.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти наголошує, що жодних коштів за повернення тіл чи обмін полоненими держава з родин не бере.

"Закликаємо людей не перераховувати гроші аферистам, які наживаються на чужому горі. Якщо хтось пропонує вам повернути тіло за винагороду, терміново звертайтеся до Національної поліції", - сказано у повідомленні.

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Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко наголосив, що поверненням тіл та обмінами військовополонених займаються відповідні державні структури. "Аферисти, які прикриваються волонтерською діяльністю та вимагають гроші за обмін чи передачу тіл, мають бути покарані відповідно до чинного законодавства", - зазначив він.

Новини про українських полонених та загиблих - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 24 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що українська делегація передала Російській Федерації список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які перебувають у полоні. Це зроблено з метою їхньої верифікації, встановлення місця перебування і стану здоров’я.

Як зазначив омбудсмен, результати перевірки цього списку, як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні, будуть предметом подальших перемовин з цього питання.

За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року з російського полону Україні вдалося повернути майже 1,6 тисяч людей.

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