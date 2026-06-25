Україні необхідні нові бригади через загрозу з Білорусі, - Сирський

Він наголошує, що ворог цього року збирається створити нові дивізії та п’ять бригад, тож ми вимушені реагувати.

Через загрозу з Білорусі виникає необхідність створення нових бригад, аби гарантовано відбити цей можливий наступ. Про це в коментарі LIGA.net сказав Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.

За його словами, не досягнувши успіху на основних напрямках, ворог вирішив розширити свої активні дії на півночі України. Російські окупанти планують, що це має призвести до збільшення довжини лінії активного фронту на 160 кілометрів.

Сирський нагадав, що противник переважає за кількістю військовослужбовців та озброєння. Так, для того, аби гарантовано відбити цей можливий наступ та захистити територію, Україні необхідно сформувати нові бригади.

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"Ворог, до речі, скорегував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п’ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано", - підкреслив він.

Навіщо нові бригади, а не поповнення існуючих

На уточнення, для чого створювати нові бригади, а не поповнювати вже наявні, головнокомандувач пояснив: "Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватись".

Сирський додав, що бригаду "не вийде розтягнути". Водночас збільшення її чисельності збільшує життєвий цикл бригади як бойової одиниці. Тобто вона довше може виконувати завдання на визначеній ділянці, але не на більшій території.

Він також зауважив, що наразі існує інша специфіка лінії фронту: вона суттєво збільшилася в глибину. "Тож, коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини", - наголосив Сирський.

Активізація Білорусі

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі розпочалися мобілізаційні навчання, які триватимуть поетапно до 2 липня. Навчання проходять у Гродненській області, яка межує з Польщею та Литвою. Військовий комісаріат Ошмянського району Гродненської області проводить перевірку та актуалізацію даних військовозобов’язаних.

Так, працівники військкоматів оновлюють облікові документи та уточнюють персональні відомості людей. Загалом планується охопити близько двох тисяч жителів району.

Учасники навчань проходитимуть підготовку, під час якої, зокрема, удосконалюватимуть військові навички, вивчатимуть озброєння та військову техніку.

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