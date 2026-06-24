Білорусь розпочала мобілізаційні навчання

У Гродненській області Білорусі до початку липня перевірятимуть дані близько двох тисяч військовозобов’язаних та проводитимуть підготовку резервістів.

У Білорусі розпочалися мобілізаційні навчання, повідомило Міністерство оборони Білорусі.

За даними відомства, з 20 червня військовий комісаріат Ошмянського району Гродненської області проводить перевірку та актуалізацію даних військовозобов’язаних. Для цього громадян викликають на пункти попереднього збору.

Під час заходів працівники військкоматів оновлюють облікові документи та уточнюють персональні відомості. Загалом планується охопити близько двох тисяч жителів району.

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Навчання триватимуть поетапно до 2 липня.

У Міноборони Білорусі зазначили, що під час зборів відпрацьовуватимуть питання доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов’язаних на навчальні збори.

Після призову учасники проходитимуть підготовку, під час якої удосконалюватимуть військові навички, вивчатимуть озброєння та військову техніку, а також відпрацьовуватимуть виконання завдань, поставлених керівництвом навчань.

Що передувало

Навчання проходять у Гродненській області, яка межує з Польщею та Литвою. Водночас Білорусь продовжує проводити регулярні військові та мобілізаційні заходи на тлі війни Росії проти України та зростання напруженості на східному фланзі НАТО.

За даними WSJ, Росія посилює політичний і дипломатичний тиск на Білорусь, намагаючись розширити її роль у війні проти України та потенційно використати територію країни для нових операцій, включно з ударами дронами та діями проти держав НАТО.

За інформацією журналістів, у Москві розглядають два основні сценарії: використання Білорусі для посилення ударів по Україні або для проведення гібридних операцій проти країн НАТО, зокрема держав Балтії та Польщі.

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