'Буде хвиля банкрутства': розгром складів Wildberries боляче бʼють по РФ, - Die Welt

Через українські атаки продажі деяких пунктів видачі впали вдвічі, а сотні компаній уже намагаються реструктуризувати кредити.

Українські атаки на об'єкти російського маркетплейсу Wildberries спричинили масштабні перебої в роботі його логістичної мережі та вже позначаються на продавцях і пунктах видачі замовлень. Під удар із 18 липня потрапили близько 20 об'єктів компанії, пише Die Welt.

Аналіз супутникових знімків показав, що пошкоджено або знищено близько п'ятої частини складських потужностей Wildberries. Наслідки атак настільки серйозні, що їх почали обговорювати на найвищому рівні в Росії.

За повідомленнями, російська влада розглядає можливість надання допомоги компанії та продавцям, які зазнали збитків.

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Перебої в логістиці вже безпосередньо відчувають тисячі підприємців, які залежать від роботи Wildberries.

"Продажі за останній місяць впали приблизно на 50%, оскільки поставок майже немає", – розповів Василь Клімов, який керує пунктом видачі Wildberries у Москві.

За його словами, раніше до його пункту щодня надходило близько 400 посилок, а тепер їхня кількість скоротилася приблизно до 150. Під час візиту журналістів у вівторок туди взагалі не надійшло жодної посилки.

Підприємець заявив, що через падіння обсягів роботи планує продати свій бізнес:

"У мене просто недостатньо фінансових резервів, щоб вижити".

За даними Wildberries, близько 95% замовлень клієнти забирають саме у пунктах видачі. Тому проблеми зі складами безпосередньо впливають на всю мережу компанії та її продавців.

Росії загрожує хвиля банкрутств

Наслідки атак можуть вийти далеко за межі одного маркетплейсу. Центральний банк Росії вже стежить за можливим впливом перебоїв на інфляцію.

Наприкінці липня Ощадбанк заявив про можливе збільшення резервів для покриття кредитних збитків після того, як атаки безпілотників завдали шкоди інтернет-магазинам і продавцям.

Близько 300 компаній, за наведеними даними, вже намагаються реструктуризувати свої кредити.

У Кремлі побоюються подальшого погіршення ситуації. Одне із джерел заявило, що Росію може очікувати хвиля банкрутств, оскільки бізнесу бракує коштів для підтримки постраждалих продавців:

"Буде хвиля банкрутств. Ніхто не має необхідних коштів для підтримки продавців; йдеться про сотні мільярдів рублів. Це серйозний удар по економіці".

Удари по Wildberries

Нагадаємо, сьогодні вночі українські дрони долетіли до Уралу і вразили логістичний комплекс Wildberries в Єкатеринбурзі, до якого від українського кордону – близько 2000 кілометрів.

Дні дні тому, у ніч на 5 серпня, безпілотники атакували склад у Тульській області площею близько 200 тисяч квадратних метрів. А 4 серпня дрони вразили один із найбільших складів Wildberries у Ленінградській області площею 154 000 кв. м.

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