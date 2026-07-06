'Небо визначить результат цієї війни': Зеленський розповів FT про новий етап війни з РФ

Президент вважає, що Україна може перемогти Росію й на цьому етапі, але треба посилити ППО.

Вирішальна фаза війни Росії проти України перемістилася з суші та моря в повітря. При цьому саме "битва в небі" визначить її результат. Про це в інтерв’ю газеті Financial Times сказав президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що Україні вже вдалося позбавити Росію перемоги на полі бою на суші, та витіснити її флот із більшої частини західної частини Чорного моря. Тому саме повітряний простір став вирішальним.

"Сьогодні я вважаю, що перемога в цій війні дістанеться тому, хто розумніший. Якщо зупинити ворога на полі бою, якщо зупинити війну на суші й позбавити його панування на морі – як ми це зробили за допомогою наших морських дронів, відтіснивши російський флот, – то наступним полем бою стане небо. І небо визначить результат цієї війни", – сказав Зеленський, додавши, що в цій боротьбі "набагато менше значення має те, чия територія більша".

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За його словами, Росія більша географічно та за чисельністю населення, але війна вже перейшла у повітряний простір, де Україна "вже є конкурентоспроможною". У приклад він навів здатність України виробляти та застосовувати безпілотники дальнього радіусу дії, що змінило хід війни та дозволило завдавати ударів по військових і енергетичних об’єктах глибоко на території Росії.

Однак Зеленський вказав на одну критичну вразливість, яка поки що може визначити результат війни – це протиповітряна оборона.

"Залишається лише одна невідома. На жаль, це протиракетна оборона", – сказав він, зазначивши, що це головна слабкість України на даний момент.

Зеленський заявив, що авіаудари з обох боків є доказом того, що "війна змінюється" і вступила в "нову фазу". Вона замінила виснажливу війну на війну на виснаження, коли лінія фронту зрушувалася лише незначно, незважаючи на бої.

"Наші воїни своєю самовідданістю зупинили Росію на суші. Коли фронт у основному стабільний, а ворог не може вільно діяти на морі, залишається лише повітря", – сказав Зеленський.

При цьому він висловив упевненість, що Україна зможе перемогти Росію на цьому етапі. Але для цього є кілька умов: партнери мають продовжувати фінансову підтримку, а солдати – утримувати територію, щоб кожен кілометр просування росіян вартував їм десятки тисяч людей.

Як крилаті авіабомби змінили хід війни

Нагадаємо, що в червні Росія та Україна почали дедалі частіше застосовувати КАБи. За даними аналітиків, керовані авіабомби відіграють дедалі важливішу роль з обох боків. При цьому Україна цього року вперше почала застосовувати КАБи власної розробки.

Виробництво української балістики

Крім того, з’являються свідчення того, що Україна почала застосовувати для ударів по РФ нову балістичну ракету, також власного виробництва. Йдеться про ракету FP-9. На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, така ракета дійсно або вже існує, або з’явиться найближчим часом і навіть під час перших тестових польотів запускатиметься по військових об’єктах на території РФ.

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