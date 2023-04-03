Загинув мукачівець Артур Пашкуляк, який насмерть "стояв" за цей напрямок фронту разом з військовими.

Україна втратила ще одного захисника: у важких боях під Бахмутом (Донецька область) загинув військовослужбовець Головного управління розвідки України.

Йдеться про мукачівця Артура Пашкуляка, який допомагав чеченському миротворчому батальйону імені Шейха Мансура під позивним "Махно" захищати схід України. Про це повідомив ввечері 2 квітня журналіст Віталій Глагола у Telegram.

"Протягом останніх місяців Артур Пашкуляк воював на найгарячіших ділянках фронту, потрапляв під обстріл у Запорізькій області, а сьогодні загинув у Бахмуті", - написав Глагола.

За його словами, близьким загиблий Пашкуляк запам'ятався, як різкий, але справедливий герой, думку якого поважали на Закарпатті.

Військові кажуть, що їх побратим на полі бою показував не аби яку мужність та ніколи не полишав товаришів у біді.

Україна втрачає своїх героїв під Бахмутом

Наразі Бахмут залишається одним з найважливіших напрямків фронту, за який бійці ЗСУ стоять насмерть. Майже кожного дня українці, попри низку хороших новин та мотивуючі кадри про захоплення в полон та ліквідацію військ РФ, стикаються з новинами про загибель власних героїв.

1 квітня стало відомо, що у боях за Бахмут загинув відомий український альпініст Орест Кінаш. 26 березня суспільство засмутила новина про втрату засновник загону "Бешкетників Сірка" Ігора Лаченкова. Свій військовий шлях він розпочинав разом зі ще одним українським героєм-легендою з позивним Да Вінчі (Дмитром Коцюбайлом). Його наша країна втратила у боях за місто 7 березня.

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