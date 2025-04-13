Стосовно виробництва Росією "шахедів" Гончар зазначив, що хоча імпортозалежність є, але росіяни вже давно налагодили безперебійний випуск цих дронів.

Кілька команд українських розробників виготовили зенітний дрон, який буде працювати проти російських "шахедів".

Про це сказав у етері Українського Радіо голова ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар. Він зазначив, що наші розробники працюють у всіх напрямах, в тому числі, щоб нейтралізувати не тільки ударні, а й розвідувальні дрони росіян.

"І напрям того, щоб нівелювати загрозу, коли вона вже в повітрі. Це не тривіальна задача. Всі ці "Орлани", Supercam, Zala... Але "Шахед" – інший клас. І технологія зенітних дронів до "шахеда" не підходить в лоб", - появнив він і додав, що українські розробники працюють над тим, щоб забезпечити таку спроможність.

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"Українці виготовили зенітний дрон, який буде працювати проти "шахеда", і ми вже доволі близько. Це відбувається. Щодо знищення безпосередньо самого джерела загрози: то це і роззосереджено, і в глибокому тилу ворога", - сказав він.

Стосовно виробництва Росією "шахедів" Гончар зазначив, що хоча імпортозалежність є, але коли вже роками налагоджено випуск тисяч штук, то просто зламати цей ланцюг постачання не вийде.

"Багато чого робиться вже безпосередньо в Росії. От корпуси. По моторах – двохтактник в Китаї вигрібають і це модель така, що відкритий ринок – взяв і докупив. По засобах авіоніки, радіоелектроніки у росіян – у них це налагоджена справа, кафедра їхнього радіо не просідала ніколи з часів Радянського Союзу. Це виробництво в них було. Тому "кощєєвого яйця", щоб знайти і зламати якийсь ланцюжок і припинилися поставки – непросто", - розповів про ситуацію Гончар.

Водночас, додав він, мікроелементна база, чипи і решта подібних речей не виготовляються в Росії, але "перекрити цей потік, ланцюжки – складна задача".

Крім того Гончар розповів, що тактично росіяни запускають "шахеди" групами. Він пояснив, що це питання економіки, оскільки всі з них зробити ударними – дорожче.

"Частина з цих дронів працюють на перевантаження нашої системи ППО в разі, коли вони проводять такі масовані операції", сказав він.

При цьому Гончар додав, що росіяни не завжди запускають тільки "шахеди", ще є дешевші "гербери".

"Але за показниками висоти, швидкості польоту, ефективної площі розсіювання вони схожі і операторам систем ППО не так просто відрізнити їх", - зазначив фахівець.

Також Гончар зауважив, що використання ударних дронів переросло в тактику комбінованих операцій. Їх спрямовують на будь-які об'єкти, які заманеться ворогу: від об'єктів інфраструктурних і до військових. Але ця тактика не нова, підкреслив Гончар, оскільки у ворога роками одні і ті ж люди планують операції, у них немає нестачі ресурсів, в них було і "є достатньо можливостей, щоб комбінувати тактики, використовувати різний час доби, різні висоти, маршрути, запускати в різних пропорціях ударні дрони разом із фальш-цілями".

Як РФ застосовує "шахеди"

Росіяни використовують "шахеди" для масованих повітряних атак по Україні. Але крім шахедів, які постійно тероризують українців, окупанти використовують і нші види дронів. Зокрема, український експерт із технологій зв’язку та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що європейські оборонні компанії та військові дуже зацікавилися темою глибоких дронових ударів, які стали буденністю для російсько-української війни. У цьому бачать як велику загрозу, так і великі можливості.

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