Українські військові знищили реактивну систему "Град", якою ворог бив по Херсону.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", протягом доби ворог продовжував обстрілювати деокуповане правобережжя Херсонщини з лівого берега та прибережні громади Миколаївщини з Кінбурнської коси.

Зокрема, окупанти реактивними системами залпового вогню били по житловим кварталам, медичними і дитячим навчальним закладам на Херсонщині, мінометами обстрілювали портову інфраструктуру й акваторію Очаківського порту.

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"Робота наших ракетно-артилерійських підрозділів та Повітряних сил сьогодні зменшила окупаційну орду на півдні на 10 рашистів, реактивну систему залпового вогню "Град", якою ворог бив по Херсону, безпілотник розвідувально-ударного типу, чотири одиниці автобронетехніки. Також знищено черговий спостережний пост противника на лівобережжі", - йдеться у повідомленні.

Російські обстріли Херсону - деталі

Російські загарбницькі війська систематично обстрілюють звільнений Херсон.  У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку кажуть, що такі атаки не мають жодної військової мети.

21 лютого війська РФ обстріляли місто з "Градів", влучивши у житлові будинки, магазин, зупинку громадського транспорту, Площу Свободи та комунальне підприємство. Внаслідок цієї атаки загинули шість людей, ще 20 отримали поранення.

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