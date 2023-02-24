Також на півдні було знищено безпілотник розвідувально-ударного типу та спостережний пост противника на лівобережжі.

Українські військові знищили реактивну систему "Град", якою ворог бив по Херсону.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", протягом доби ворог продовжував обстрілювати деокуповане правобережжя Херсонщини з лівого берега та прибережні громади Миколаївщини з Кінбурнської коси.

Зокрема, окупанти реактивними системами залпового вогню били по житловим кварталам, медичними і дитячим навчальним закладам на Херсонщині, мінометами обстрілювали портову інфраструктуру й акваторію Очаківського порту.

Відео дня

"Робота наших ракетно-артилерійських підрозділів та Повітряних сил сьогодні зменшила окупаційну орду на півдні на 10 рашистів, реактивну систему залпового вогню "Град", якою ворог бив по Херсону, безпілотник розвідувально-ударного типу, чотири одиниці автобронетехніки. Також знищено черговий спостережний пост противника на лівобережжі", - йдеться у повідомленні.

Російські обстріли Херсону - деталі

Російські загарбницькі війська систематично обстрілюють звільнений Херсон. У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку кажуть, що такі атаки не мають жодної військової мети.

21 лютого війська РФ обстріляли місто з "Градів", влучивши у житлові будинки, магазин, зупинку громадського транспорту, Площу Свободи та комунальне підприємство. Внаслідок цієї атаки загинули шість людей, ще 20 отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: