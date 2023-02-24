Українські військові знищили реактивну систему "Град", якою ворог бив по Херсону.
Як повідомляє оперативне командування "Південь", протягом доби ворог продовжував обстрілювати деокуповане правобережжя Херсонщини з лівого берега та прибережні громади Миколаївщини з Кінбурнської коси.
Зокрема, окупанти реактивними системами залпового вогню били по житловим кварталам, медичними і дитячим навчальним закладам на Херсонщині, мінометами обстрілювали портову інфраструктуру й акваторію Очаківського порту.
"Робота наших ракетно-артилерійських підрозділів та Повітряних сил сьогодні зменшила окупаційну орду на півдні на 10 рашистів, реактивну систему залпового вогню "Град", якою ворог бив по Херсону, безпілотник розвідувально-ударного типу, чотири одиниці автобронетехніки. Також знищено черговий спостережний пост противника на лівобережжі", - йдеться у повідомленні.
Російські обстріли Херсону - деталі
Російські загарбницькі війська систематично обстрілюють звільнений Херсон. У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку кажуть, що такі атаки не мають жодної військової мети.
21 лютого війська РФ обстріляли місто з "Градів", влучивши у житлові будинки, магазин, зупинку громадського транспорту, Площу Свободи та комунальне підприємство. Внаслідок цієї атаки загинули шість людей, ще 20 отримали поранення.