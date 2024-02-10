Успіх у Кринках підтверджують геолокаційні відео з цього району.

Українські воїни досягли успіхів у Кринках на лівобережжі Херсонської області. Натомість росіяни нещодавно просунулися у північній Авдіївці та продовжили позиційні бої із ЗСУ у цьому районі.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), успіх ЗСУ у Кринках підтверджують геолокаційні відео з цього району. Позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області 9 лютого.

Водночас росіяни досягли незначних успіхів на захід від Бахмута, а українські війська просунулися на південний захід від міста. Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 9 лютого, показують, що українські війська просунулися на захід від Горлівки (на південний захід від Бахмута).

Відео дня

Також повідомляється, що російські війська просунулися далі в Новомихайлівці на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька.

Плацдарм на лівому березі Херсонської області

Раніше Наталія Гуменюк також повідомляла, що російські війська часто відмовляються штурмувати українські позиції в Кринках.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому українські військовослужбовці підняли державний прапор України у Кринках на лівому березі Херсонській області. Таким чином, військові спростували заяви РФ про нібито "усунення українського плацдарму".

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, для окупантів Кринки є дуже незручною локацією, і вони не можуть протидіяти розширенню плацдарму ЗСУ.

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