Триває дронова атака.

Російська Федерація вчергове атакує Україну ударними дронами типу "шахед", про небезпеку сповістили жителів багатьох областей.

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Оновлено о 00:38: До 10 груп безпілотників рухаються з Миколаївщини на Одещину.

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Оновлено о 00:34: Повз Білу Церкву декілька груп ударних БПЛА, курсом на Житомирщину.

Оновлено о 00:28: На Харківщині нові групи ударних дронів летять повз Золочів/Люботин у напрямку Полтавщини.

Оновлено о 00:23: Понад 10 нових груп "шахедів" фіксують на півночі Чернігівщини, курс - Київщина.

Оновлено о 00:19: Швидкісна ціль через Запорізьку область, жителі Запоріжжя - в укриття.

Оновлено о 00:13: Загроза для Полтавщини, до 30 безпілотників у різних районах.

У офіційному Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.

Оновлено о 00:08: Кременчук, перебувайте у безпечних місцях. Декілька "шахедів" у напрямку міста.

Оновлено о 00:06: На Черкащина фіксують БПЛА курсом на Смілу.

Оновлено о 00:02: Жителів столиці закликають залишатися в укриттях - у напрямку Києва летить "шахед".

О 23:34 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Крім того, згідно з останніми повідомленнями, російські дрони фіксують на Дніпропетровщині (курсом на Нікополь, в районі Синельникового та на півночі області), Київщині (повз Ржищів, Кагарлик і Яготин у напрямку Білої Церкви) та Миколаївщині (курсом на Первомайськ).

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