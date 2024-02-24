Розвідка оприлюднила запис-підтвердження збиття російського літака.

"Був осторонь, потім розриви, після цього маневрував, поки не можу більше..." - це фрагмент розмови пілотів РФ, яке опублікувало Головне управління розвідки України як підтвердження, що літак А-50У дійсно збили.

Запис розвідка показала зранку 24 лютого. Зазначимо, що наразі у РФ намагаються створити історію, що російський літак збили "дружнім вогнем" ВС Росії, а не війська України.

В ГУР уточнюють, що на оприлюдненому відео можна почути радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35, який мав "захищати" А-50.

"Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У вкс рф підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи", - вказує розвідка.

За даними ГУР, зліт А50У здійснив напередодні о 15:50 з аеродрому "Ахтубінск". Метою його "останньої подорожі" було виконання терористичних завдань від командування РФ поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарск-Зерноград.

Станції радіотехнічної розвідки зафіксували, що радіолокаційний комплекс А-50У перестав подавати сигнали приблизно о 18:45, уточнило відомство.

Також ГУР стверджує, що окрім знищення чергового літака РФ, додатковою ознакою успіху України є наказ для двох літаків Су-35 та трьох бортів Су-34 терміново припинити свої місії. "Частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки", - акцентувало ГУР.

Росія намагається "продати" неправдиву історію про А-50

Сьогодні американський Інститут вивчення війни ISW заявив, що російські блогери навмисне поширюють версії про те, що літак А-50 23 лютого помилково збили саме ВС РФ. Головна мета такої дезінформації - переконати росіян, що Україна не здатна реалізовувати подібні удари та перемогти у війні, кажуть аналітики. Там назвали "дивним" такий ентузіазм РФ принизити власні сили ППО.

Як відомо, літак А-50 збили ввечері 23 лютого над Азовським морем. По літаку відпрацювали ракети до радянського ЗРК С-200, казали джерела розвідки ЗМІ України.

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