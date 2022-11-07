Проросійські сили намагаються в Молдові вплинути на населення.

У невизнаній Придністровській молдавській республіці ознак формування наступальних угруповань наразі не виявлено.

"В Молдові та Придністров’ї, незважаючи на спроби проросійських сил розхитувати суспільно-політичні настрої населення, обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 10:00.

Що відбувається у Молдові

У Кишиневі 6 листопада пройшов черговий антиурядовий мітинг, організований популістською партією "Шор". Його учасники вимогали дострокових виборів.

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Молдавська поліція попередила про провокації, та затримала кілька десятків людей, у декого виявили арматуру.

Також протести намагається організовувати Партія соціалістів, лідером якої є проросійський екс-президент Молдови Ігор Додон, який зараз перебуває під домашнім арештом.

Президент Молдови Майя Санду вже заявляла, що антиурядові мітинги є спробою розхитати ситуацію в країні - опопненти обіцяють РФ влаштувати держпереворот та встановити уряд, за допомогою якого Росія зможе використати Молдову у війні.

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