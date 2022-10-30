За його словами, Україна готова до такого сценарію, але мета найманців зовсім інша.

У невизнане Придністров'я дійсно могли стягнути "вагнерівців" через територію Румунії. Але вони становлять більшу загрозу для Молдови, ніж для України.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливий наступ найманців на Одеську область.

За його словами, Україна повністю готова до ймовірних атак з боку Придністров'я. Втім, станом на зараз вони малоймовірні.

"Там (у Придністров'ї - УНІАН) розпочалися мітинги на тлі підвищення тарифів. Цілком можливо, що туди перекинули працівників ФСБ, ймовірно й найманців ПВК "Вагнера", для того, щоб здійснювати вогневу підтримку дій провокаторів. Це все спрямовано проти Молдови. Це в жодному разі не спрямовано проти України. В нас достатньо військ, в нас укріплений кордони з Молдовою, зокрема з Придністров'ям", - зазначив Жданов.

Експерт нагадав, що окупанти не пішли з боку Придністров'я, коли була загроза висадки десанту. За його словами, росіяни могли атакувати з Придністров'я, якщо основне угрупування російських військ дісталося б до Одеси.

Жданов додав, що в ПМР перебуває до 3 тисяч військових, але кадрових російських військових дуже мало.

Участь Придністров'я у війні проти України

27 червня президент Молдови Майя Санду заявила, що зараз не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де знаходяться російські війська.

Вона зазначила, що влада Молдови робить все можливе, щоб стримувати Придністров'я від створення загрози для миру і безпеки України. За словами Санду, компетентні органи Молдови стежать за ситуацією і якщо щось буде викликати занепокоєння, це буде обговорюватися і будуть вживатися заходи, а також про це буде доноситися інформація до Києва.

Разом з тим українська розвідка повідомила, що в так званій "ПМР" чоловіків агітують підписувати контракти зі Збройними силами Росії. На підприємствах проводяться спеціальні збори, а в центрах зайнятості безробітним в першу чергу пропонують вступати до лав ЗС РФ.

14 липня 2022 року начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що вся діяльність підрозділів Придністров'я на кордоні - імітація для відволікання уваги.

Після оголошення мобілізації в Росії населення Придністров'я відмовлялося підписувати контракти з армією РФ, а в "оперативній групі військ" — масове дезертирство.

Раніше Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим. Йдеться про оперативну групу, що базується в Придністров'ї.

Після цього в Придністров'ї заявили про намір приєднатися до Росії.

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