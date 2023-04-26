Компанія, яка займалася відновленням знищеного залізничного полотна, оголосила про завершення робіт.

Російські окупанти оголосили про дострокове завершення складних робіт на Кримському мосту після його підриву.

Як повідомляють пропагандистські пабліки, фахівці нібито вже готові запустити рух потягів через знищену раніше гілку.

"Всі складні роботи на залізничній частині Кримського мосту завершено, запуск робочого руху поїздів відбудеться достроково у травні", - заявила компанія "Упрдор Тамань".

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Кримський міст "втомився"

Нагадаємо, що на початку жовтня минулого року на Кримському мосту пролунав потужний вибух. Згодом з'ясувалося, що обвалилися кілька прольотів дорожнього полотна, було пошкоджено залізничне полотно.

Військові тоді зауважували, що знищення чи ураження Кримського мосту – це лише питання часу. Ця переправа є основним шляхом постачання озброєння з Росії, а порти півострова не пристосовані до заходу транспортних кораблів, тому це суттєво ускладнить ворожу логістику.

Військовий експерт Олег Жданов додав, що український аналог HIMARS може знести Кримський міст.

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