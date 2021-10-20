Представники України заявляють, що головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання на Донбасі стане визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту.

В Міністерстві закордонних справ Російської Федерації офіційно визнали участь росіян у війні на Донбасі.

Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомила у соціальній мережі Facebook.

"МЗС РФ офіційно визнало участь російських громадян у збройному конфлікті на сході України. Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко", - наголошується у повідомленні.

"Бажаємо російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар’єру: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України. Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання", - заявила українська сторона.

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"Ще раз вітаємо російське МЗС і підтримуємо його керівництво у їх сміливих кроках на користь припинення російської військової агресії проти України. Тримайтеся, ми знаємо, як вам зараз непросто", - сказано у повідомленні.

Як йдеться у заяві на сайті МЗС Росії, від української сторони в російські дипломатичні і консульські установи не надходило жодних сповіщень про затримання російського військового Андрія Косяка на Донбасі. Як заявляє російська сторона, російсько-українська консульська конвенція передбачає робити це не пізніше, ніж через три дні після затримання. Також МЗС РФ закликає забезпечити російським консулам доступ до Косяка. "Продовжимо добиватися дотримання законних прав російського громадянина", - заявили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня військові Збройних сил України затримали російського військового Андрія Косяка на Донбасі, коли російські окупанти проводили розвідку місцевості в районі Золотого на Донбасі.

Автор: Віталій Саєнко