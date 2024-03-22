У Білому домі "розчаровані нахабними ударами України", адже через це ростуть ціни на нафту.

США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попереджаючи, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати помсту.

Як пише Financial Times з посиланням на три інформовані джерела, попередження Вашингтона було передано високопосадовцям Служби безпеки України та її Головному управлінню розвідки.

Один співроззмовник видання сказав, що Білий дім "дедалі більше розчарований нахабними атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям".

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Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, попри санкції Заходу щодо її нафтогазового сектору. Цього року ціни на нафту зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав свою кампанію щодо переобрання.

Вашингтон також стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об’єктах, Росія може у відповідь атакувати енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - сказав представник Ради нацбезпеки США.

ЦРУ відмовилося від коментарів. Речник СБУ відмовився від коментарів, працівники ГУР та представники Офісу президента не відповіли на запити про коментарі.

Атаки на нафтооб'єкти РФ

Останніми тижнями Україна посилила свої повітряні атаки, оскільки наземна війна змінюється на користь Москви. За словами представника військової розвідки в Києві, з 2022 року було скоєно щонайменше 12 нападів на великі російські нафтопереробні заводи. Щонайменше дев’ять таких атак було реалізовано цього року. Також було уражено кілька терміналів, складів і сховищ.

Геліма Крофт, колишній аналітик ЦРУ зазначила, що Україна може вразити більшу частину інфраструктури експорту нафти в західній Росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни.

США занепокоїлися українськими ударами, адже Байдена чекає важка боротьба за переобрання. Ціни на бензин зростають.

"Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на пальне в рік виборів", - сказав Боб Макнеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy і колишній радник Білого дому з енергетики.

У міру розвитку технологій Україна постійно збільшує кількість ударів безпілотниками. Українські чиновники стверджують, що розробили безпілотники з радіусом дії понад 1000 км і корисним навантаженням, здатним завдати серйозної шкоди.

Минулого тижня Київ здійснив дві найбільші та найглобальніші атаки безпілотників. ГУР та СБУ успішно вразили сім російських енергетичних об’єктів протягом тижня.

Протягом минулого року морські безпілотники ГРУ та СБУ також завдавали ударів по російських портах, знищили кілька російських військових кораблів у Чорному морі та вдарили по цінному для Москви Кримському мосту.

За словами одного українського чиновника, який брав участь у плануванні та проведенні нападів, мета "спецоперацій" - перешкодити постачанню палива російським військам і скоротити фінансування військових дій Кремля.

Київ також хоче завдати символічного удару, наблизивши війну до Москви та продемонструвавши, що її протиповітряну оборону - в тому числі навколо Кремля - можна пробити.

Крім того, цю повітряну кампанію також розглядають як засіб підштовхнути Вашингтон схвалити пакет військової допомоги на суму 60 мільярдів доларів. Наразі він розглядається в Конгресі та має вирішальне значення для оборони України.

Останні удари по російських НПЗ

З початку року Україна завдала ударів по 13 нафтопереробних заводах на території Росії. За інформацією The Insider, на цьому Україна не зупиниться і продовжить бити по російських НПЗ й надалі.

Натомість Bloomberg назвали масові удари України по російських НПЗ "новою фазою війни", де Київ зосередився на економічному ударі по Москві.

В Росії заявили, що планують посилити протиповітряну оборону неподалік НПЗ, використовуючи самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси наземного базування "Панцирь". Втім, у ГУР пояснили, чому це не спрацює.

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