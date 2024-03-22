Він вважає, що Росія не повинна досягти якихось серйозних успіхів.

Україна має ігнорувати поради щодо припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Про це сказав генерал- лейтенант, командувач сил США у Європі у 2014-2017 році Бен Ходжес під час відеовключення на Київському безпековому форумі.

Він зазначив, що якщо були такі поради в адміністрації США щодо необхідності припинення ударів по російській енергетичній нафтовій інфраструктурі, то до них не потрібно прислухатися. "Якщо хтось говорив про це в адміністрації, то я б рекомендував ігнорувати це. Тому, що удари по цій інфрастуктурі мають значний вплив. Бо Росія менше може оплачувати цю війну. А також це позбавляє її (йдеться про Росію- УНІАН) необхідного пального для продовження воєнних дій", - наголосив Ходжес.

Він також зазначив, що потрібно продовжувати санкції, щоб зірвати російські воєнні зусилля, також припинити постачання запчастин, мастил, які потрібні для залізничної системи Росії, котра перевозить значну кількість вантажів. За його словами, потрібно заборонити компаніям, які в США виробляли запчастини і передавали їх Росії, робити такі поставки.

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"Треба більше зусиль додавати до враження російської логістичної системи", – наголосив Ходжес.

Він наголосив, що Україна отримала значну підтримку від США останніми місяцями і Європа робить все більше для постачанння боєприпасів та інших засобів. "То я б не очікував драматичного падіння у здатності України оборонятися. Звичайно, я не бачу, щоб Росія мала здатність скористатися навіть місцевими тактичними успіхами, як в Авдіївці. Думаю, що цього року робота генерала Сирського буде в тому, щоб стабілізувати лінію фронту і не дати росіянам досягти якихось серйозних успіхів", - підкреслив Ходжес. При цьому наголосив, що це досягається на полі бою, але і промислова конкуренція мусить зіграти свою роль. За його словами, Україна має продовжувати здійснювати тиск на російську логістику і на Крим, щоб робити АРК неприйнятним місцем для російських військ.

Він нагадав, що раніше заявляв, що 2024 рік буде роком промислової конкуренції, а Україна і Захід повинні виграти в цих змаганнях, зокрема, щодо виробництва боєприпасів, а також забезпечення можливості ремонту і обслуговування техніки. Щоб українські солдати могли ремонтувати на місці пошкоджене озброєння замість того, щоб відправляти його до тих країн з яких воно походить.

Удари по російських НПЗ

В ЗМІ пройшла інформація, що нібито якісь чиновники у Вашингтоні закликали Україну не цілитися по російських нафтозаводах.

В Офісі президента України назвали інформацію Financial Times про вимогу США не завдавати ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) Росії фіктивною.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що це "фіктивна інформація" і ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни.

Подоляк наголосив, що РФ зараз завдає ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України, зокрема й сьогодні вночі. Він підкреслив, що це навмисна тактика, яка застосовується саме з геноцидними намірами проти цивільних.

Подоляк підкреслив, що удари по російських НПЗ відбуваються в рамках міжнародного права. Він додав, що є абсолютним правом України "знежирювати" російську армію, тобто руйнувати інструменти ведення війни. Тому Україна буде руйнувати всю цю інфраструктуру або військову інфраструктуру, які дозволяють російській армії проводити ті чи інші операції на нашій території.

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